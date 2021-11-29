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Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin’den lider döndü
Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin’de oynadığı iki maçını kazanarak Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta liderlik koltuğunu oturdu.
ELAZIĞ 29.11.2021, 12:39
Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin’de oynadığı iki maçını kazanarak Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta liderlik koltuğunu oturdu.
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun belirlediği program dahilinde Mardin’deki ilk maçında Mezopotamya ile ikinci maçında ise Yeni Mardin’le karşılaşan Elazığ ekibi, her iki rakibini de 3-0’lık skorlarla yenerek, grubunun yeni lideri oldu. 5 maç sonunda puanını 14’e yükselten Elazığ Belediyesi Voleybol, 6. hafta maçında 5 Aralık Pazar günü evinde Bağlar Belediye’yi konuk edecek.