Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi ve adliye binasında aşı standı kuruldu.

Elazığ’da son zamanlarda artan vaka sayılarının önüme geçilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü korona virüs çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarına açtığı aşı stantlarının ardından Elazığ Belediyesi ve adliye binasına da aşı stantları açarak artan vaka sayılarını düşürmek ve aşı olmak isteyen vatandaşların daha rahat aşı olmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Yaklaşık bir yıldır ilimizde başlatmış olduğumuz aşı seferberliği hız kesmeden devam etmektedir. Bununla birlikte pandeminin başında bu yana uygulamada olan Maske, mesafe ve hijyen kurallarını taviz vermeksizin uygulamamız gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin yerli aşısı Turkovac ilimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Aşı yönünden şimdi tüm zamanlardan daha güçlüyüz. Onun için daha çok vatandaşımıza ulaşmak ve aşılamak üzere elimizdeki tüm imkanları kullanmaktayız. Bu kapsamda halkımızın işleri gereği yoğun olarak kullandıkları Elazığ Belediye Başkanlığı ve Adliye Sarayı binalarının girişlerine aşı stantları kurduk. Burada mesai saatleri içerisinde aşı kapsamında bulunan vatandaşlarımıza ve kurum çalışanlarına randevusuz aşı yapıyoruz. Daha önce de sık sık dile getirdiğimiz gibi ilimiz genelindeki 200 ayrı noktada da aşı uygulamalarımız aynı şekilde randevulu ve randevusuz devam etmektedir. Bununla birlikte talep olması halinde daha önce de ilimizde gerçekleştirdiğimiz gibi çoklu personel çalıştıran STK, organize sanayi bölgeleri ve kamu kurumlarında aşı yapmak üzere mobil aşı ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Özellikle güven konusunda hiçbir şüphe taşımadığımız yerli üretimimiz olan Turkovac aşısı ilimizde uygulamada iken tüm vatandaşlarımıza bu fırsatı kaçırmadan aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.

"En doğru şey aşı olmak ve pandemi kurallarına uymaktır"

Aşılamanın yeni karantina süreleri üzerinde çok önemli etkilerinin olduğunu da belirten Prof. Dr. Polat, “Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımız, herhangi bir varyant fark etmeksizin 7 gün karantinaya alınacaklardır. Karantina süresi sona erdikten sonra da bu vatandaşlarımız test yapmaya gerek kalmaksızın normal yaşamlarına devam edebilirler. Pozitif kişilerle temaslı olup, hatırlatma dozunu yapan vatandaşlarımız ise karantinaya alınmayacak ve yine normal yaşantılarına devem edebilirler. Ancak temaslı olup, hiçbir aşı yapmamış kişiler pozitif vakalarda olduğu gibi en az 7 gün karantinada kalacaklardır. Bu yüzden vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Başta sağlığınızın korunması olmak üzere seyahat ve karantina kısıtlanmasına karşı yapılacak en doğru şey aşı olmak ve pandemi kurallarına uymaktır" diye konuştu.