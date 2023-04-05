Elazığ Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Elazığ Belediyesi, belediyede görev yapan yöneticilerin isimlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı halkı uyardı.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye Başkan yardımcıları ve belediye bünyesinde görev yapan idarecilerin adlarını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, ’’Belediyemizin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere karşı duyarlı olmalarını önemle rica ederiz’’ denildi.