Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası tamamlandı

Elazığ Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekleyerek toplam 7 bin metrekare alan üzerinde bünyesinde idari birim, gasilhane, morg ve caminin yer alacağı yeni binanın yapımında sona gelindi.

Elazığ Belediyesinin ücretsiz sunduğu cenaze hizmetlerini, hizmet kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları adına yapımına başlanan Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası tamamlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Hastane Caddesi’nde toplam 7 bin metrekare alan üzerindeki yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları, çevre düzenleme ve peyzaj işlemleri ile aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Bünyesinde idari birim, gasilhane, morg ve caminin yer alacağı yeni bina, vatandaşların mezarlık başvurularını kolaylaştırmanın yanında cenaze ve defin işlemlerini de hızlı bir şekilde ilerletmelerini sağlayacak.

"Şehrin geleceğini düşünerek adım atıyoruz"

Elazığ Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binasının ekim ayı içerisinde açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapım sözü verdikleri bir projeyi daha tamamlayıp hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Elazığ’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Başkan Şerifoğulları, "Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmaları, şehrin sadece bugününe yönelik değil geleceğini de hesaba katarak gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her çalışmanın yerinde, kullanışlı ve kaliteli olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Günümüz teknolojisinden sonuna kadar faydalanarak en donanımlı projeleri hayata geçiriyor ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tek gayemiz bu şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesine değer katmak, şehrin gelişimine ise katkı sunmaktır. Yaptığımız yol çalışmaları, yeşil alan çalışmaları, yeni sosyal alanlar, yeni muhtarlık ofisleri ve şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıracak meydanlar, yer altı otoparkları, fuar alanı, dijital kütüphane, Harput’ta devam eden çalışmalar, şehirlerarası otobüs terminali yeni binası ve yeni mezarlıklar müdürlüğü hizmet binası bu gayemizin bir tezahürüdür. Fevzi Çakmak Mahalle’mizde hayırsever bir vatandaşımızın da desteğiyle inşa ettiğimiz Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binamızın inşa çalışmalarını bitirdik. Açılışını da gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Yeni ve donanımlı hizmet binamızın devreye girmesiyle birlikte vatandaşa sunduğumuz hizmet kalitemizi daha da artırmış olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.