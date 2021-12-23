Elazığ Belediyesi kışa hazır

Elazığ Belediyesi, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte mevsimsel sorunlara karşı gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının normal seyrinde devam etmesi ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için Elazığ Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Kendi himayesinde oluşturduğu kriz masası bünyesinde şehir merkezini 10 bölgeye ayrılan Elazığ Belediyesi, 280 personel ve 60 adet iş makinesi ve tuzlama araçlarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Karla mücadele konusunda Elazığ’da her türlü tedbirin alındığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, tüm birimlerin kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladığını ve kar yağışı sonrası kapanan yollara müdahale etmek için bir ekip oluşturduklarını söyledi.

2021-2022 kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, “2021-2022 kar ve buzla mücadele sezonunu açmış bulunmaktayız. 2022 yılının bol yağışlı geçmesini diliyorum. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesi için 280 personelimiz ve 60 adet iş makinesi ve tuzlama araçlarımızla 7/24 çalışacak şekilde hazırlıklarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Bu yıl çalışmalarımıza ek olarak yeni yerleşim yerlerimiz olan özellikle Çatalçeşme, Yemişlik bölgesini de göze alarak kar ve buzla mücadele ekiplerimizi artırdık. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi’ne bağlı ekipler, araç filosunu güçlendirerek mevcut araç filosunun gerekli bakım onarım çalışmalarını da tamamladı. 13 adet greyder, 20 adet kamyon, 5 adet pikap, 11 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 5 adet arazöz (solisyon atmak için), 4 adet yükleyici-kazıcı kepçe ve 2 adet loder yükleyici kepçe olmak üzere toplam 60 adet iş makinesi ve tuzlama araçlarıyla sezona hazırız. Ayrıca buzlanma ile mücadelede kullanmak üzere 2 bin ton tuz ve 750 ton solüsyon stoklarımızda yer almaktadır. Yeter ki kar yağsın biz Elazığ’a yakışır bir şekilde hemşerilerimize zorluk yaşatmadan göreve hazırız” dedi.

Elazığ’da yaşayan her bir birey için rahat, huzurlu, kolay ve kaliteli bir yaşam hedeflediklerini aktaran Başkan Yardımcısı Ergüven, “2021-2022 kar ve buzla mücadele sezonunun bizim açımızdan rahat geçeceğini umuyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Elazığ Belediyesi olarak biz kar ve buzla mücadeleye hazırız. Sıkıntılara karşı vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa ekiplerimizle irtibat sağlamaları yeterli olacaktır. Biz tüm ekip ve ekipmanlarımızla 7/24 vatandaşlarımızın hizmetlerinde olacağız” diye konuştu.