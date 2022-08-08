Elazığ Belediyesi kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşların sıklıkla kullandığı Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Bosna Hersek caddelerinde devam etti. Belediyeye bağlı ekipler, temizlik çalışmaları çerçevesinde caddelerin kaldırım ve yollarını dezenfekte ederek titizlikle yıkadı. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden temizlik çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Günlük temizlik çalışmalarımızın yanı sıra belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz mahallelerde sokak, cadde, ana arterler, park ve bahçelerin temizliğini sürdürüyor. Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Bosna Hersek caddelerimizde vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda yaşayabilmeleri için temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik” denildi.

Yapılan temizlik sonrası çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar ise temizlik işleri ekiplerine teşekkür etti.