Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi, sağlık çalışanlarını ağırladı.

14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Belediyesi Kadın Meclisi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik program yaptı. Kültür Park’ta düzenlenen programa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları, Belediye Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Demirkıran, Emniyet Müdürü Celal Sel’in eşi Neşe Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Dr. Fahrettin Göktaş’ın eşi Hülya Göktaş, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl, Fırat Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Tuba Talo Yıldırım, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm.Dr. Nevsun Pıhtılı Taş, Uzm. Dr. Arzu Barut Parmaksız, Medikal Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Suna Önder, geçirdiği Covid-19 sonucu hayatını kaybeden Dr. Orhan Özdiller’in eşi Şükran Özdiller ve kadın sağlık çalışanları katıldı.

Vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri adına var güçleriyle hizmet sunan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Belediye Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Demirkıran, “Özellikle yaşadığımız bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri için gece gündüz demeden çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bu süreçte ailelerini, çocuklarını bırakarak hizmet sunan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman Kadın Meclisimize destek sağlayan ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz bu organizasyonda da yanımızda olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum”dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları, sağlık çalışanlarına çiçek vererek, bayramlarını kutladı.