Elazığ Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Elazığ Belediyesi vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için kent genelinde periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte şehrin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan sıcaklıklarla birlikte ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı belirlenen program dahilinde mahalle, cadde, sokak, refüj, park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirerek halk sağlığına zarar veren canlıların üremesinin önüne geçmek için ilaçlama çalışmaları gece sürdürülüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda zamanlarını geçirebilmeleri için gece ve gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede halk sağlığı açısından pek çok olumsuzluğa davetiye çıkaran sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğümüz ilaçlama çalışmaları belirli periyotlarda aralıksız olarak devam edecektir” denildi.