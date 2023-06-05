Elazığ Belediyesi Halk Korosu sanatseverlerle buluşacak

Elazığ Belediyesi Gönüllü Halk Korosu, sanatseverlerle buluşacak.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Elazığ Belediyesi Gönüllü Halk Korosu, üçüncü konserini vermeye hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Gönüllü Halk Korosu 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de düzenlenecek. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin Şefliğini Tuna Bozkurt yapacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı musiki toplulukları tarafından oluşturulan Gönüllü Halk Korosu’nun üçüncüsünü gerçekleştireceği konserde gönüllü halkımız Harput eserlerini seslendirecek ve Harput hikayelerini canlandıracak. ’Bir Harput Akşamı’ adlı müzikal tiyatro konserimiz ise halkımızla buluşacak. 7 Haziran Çarşamba günü Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştireceğimiz konserimize tüm halkımız davetlidir” denildi.