Elazığ Belediyesi dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor

Elazığ Belediyesi tarafından akıllı kent uygulamaları çerçevesinde hayata geçirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’nde sona yaklaşıldı. Dijital dönüşümü gerçekleştiren Elazığ’da binlerce belge, bina ve mezarlıklar tarandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’da dijital dönüşüm için hayata geçirilen ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje çerçevesinde 4 milyon evrak ve 400 bin metre proje taranıp dijitalleştirildi. Aynı zamanda taranan ve fotoğraflanan 48 binanın yapı durumu ile tüm özellikleri sisteme girildi. Çalışmaların sonlanması ile tüm binalara karekod takılacağı bildirildi. Buradan karekodu okutacak vatandaşların bina ilgili tüm özellikleri görebileceği öğrenildi. Yine süren çalışmalar ile mahalle sınırları tekrar belirlendi. Yol ve sokak tasarımlarında yenilemeler yapıldı, hatalı bina numaraları düzeltildi. Yine proje çerçevesinde kent genelindeki 46 bin 80 mezar tarandı, fotoğraflandı ve veri tabanına yüklendi. Böylelikle mezarlara gidemeyen vatandaşlar uygulamaya girerek mezarını ziyaret edebilecek. Yüzde 90’ı tamamlanan ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’nin yaklaşık 3 ay sonra hizmete girmesi hedefleniyor. Her yönüyle dijitalleşen Elazığ artık tek tık ile vatandaşların avucunun içerisinde olacak.

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alan, çok önemli ve farklı bir proje olan Coğrafi Bilgi Sistemleri projesi bitme aşamasına geldi. Şu anda Coğrafi Bilgi Sistemi içerisindeki birkaç tanesinden biri olan arşiv kısmının bitirilmesi noktasına geldik. Tüm belediyeye giren evrakların taranması ile arşiv bilgi sistemi dijital ortama yüklendi. Bundan sonra çok daha hızlı işlemeler yapılacak. Vatandaşımızı bekletmeden arşiv takip sistemine ulaşmış olacağız" dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemi’nin çok modülden oluşan bir yapı olduğunu aktaran Bilginoğlu, "En önemlilerinden biri ise adres kayıt sistemidir. Bu modülle Elazığ’ın yapı stoğu bir anlamda taranmış oldu. Bu yapı stoğumuzun bina sistemi içerisindeki imar durumu, şekli ve yapının tüm özellikleriyle artık dijital bir yapıya dönüştürülmüştür. Anında Elazığ’da ki yapı stokları bir tuş ile tespit edilecek. Adres kayıt sistemi ile bu yapı dijital ortama gönderilmiş olacaktır. Elazığ’ın daha önce yaşamış olduğu deprem felaketinde bir takım sıkıntılarımızın olduğunu gördük. Böyle bir çalışma ile yapı stoğumuz tamamen dijital bir ortama aktarılmış oldu. Bununla birlikte mezarlık bilgi sistemi, vatandaşımıza şu anda çok daha kolay ve hızlı anlamda hizmet edecek. İl genelindeki tüm mezarlıkların çerçeveleri belirlendi ve dijital ortama taşındı. Vatandaş sisteme girerek mezarını tespit edecek ve görecek. Kabrine gitmeden uzaktan ziyaret etmiş olacak. Tamamıyla bütünsel bir bakış açısıyla Coğrafi Bilgi Sistemi, tamamıyla dijital bir ortamda belediyemizin çok daha farkı bir hizmet vermesi anlamını yüklemiştir" diye konuştu.