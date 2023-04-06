Elazığ Belediyesi, depremden etkilenen çocukları yalnız bırakmıyor

Elazığ Belediyesi tarafından Malatya’da kurulan çocuk oyun alanlarında çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak depremin etkilerinden kurtuluyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardımlarını ulaştıran Elazığ Belediyesi, burada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’Hep birlikte bu zor günleri aşacağız’ sloganı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya Muhammed Ali Clay spor salonunda oyun alanları kuruldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelince Muhammed Ali Clay spor salonunda kurulan oyun alanları, oyun konsolları, oyun parkurlarında çocuklar, gün boyu düzenlenen etkinlikler ile depremin etkisini atlatıyor.