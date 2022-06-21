Elazığ Belediyesi alt yapı 2. bölge yapım ihalesi gerçekleştirildi

Elazığ’ın alt yapı sorununun çözümü yolunda ikinci büyük adım da atıldı. Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 2. bölge yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vaatleri arasında yer alan ve şehrin geleceğine yönelik en önemli adım olan altyapı yenileme projesinde ikinci büyük ihale de gerçekleştirildi. Şehrin geleceği açısından hayati önem taşıyan altyapı sorununa neşter vuracak proje, üç bölge üzerinden hayata geçiriliyor. Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi ihalesinin ardından 11 mahalleyi kapsayan Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 2. bölge yapım işi ihalesi Elazığ Belediyesi Fırat toplantı salonunda bugün saat 10.00’da gerçekleştirildi. Toplam 7 teklifin verildiği ihaleye ilişkin resmi sürecin tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma kesinleşmiş olacak.

İlk ihaleye ilişkin sözleşme yarın imzalanıyor

Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi ihalesine ilişkin sözleşme, ilgili firma ile 22 Haziranda imzalanacak. Yer teslimi ile birlikte şehrin altyapısının yenilenmesine ilişkin fiziki çalışmalara başlanacak.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan proje çerçevesinde bin 72 kilometre içme suyu hattı, 25 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı olmayan bölgelere 83 kilometre toplayıcı hat döşenecek. Böylece ömrünü çoktan tamamlamış olan şehrin altyapısı yenilenecek, vatandaşlar kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak. Ayrıca alt yapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıplar önlenerek su tasarrufu sağlanmış olacak. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarıyla da yağışlar sonrası altyapı yetersizliğinden kaynaklı oluşan sorunlar çözüme kavuşmuş olacak.