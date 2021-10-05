Elazığ Belediyesi akıllı trafik uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından, hayata geçirilen Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile bekleme sürelerinde ortalama yüzde 26 iyileşme, bu iyileşmeye bağlı olarak da yıllık ortalama 219 ton akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

Elazığ Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerine kalite kazandırarak vatandaşlara maksimum konforlu hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan alternatif yol çalışmaları ve mevcut yolların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, teknolojik gelişmeler ışığında da kent merkezinde trafik akışına nefes aldıracak çalışmalara imza atıyor. Elazığ Belediyesi tarafından, teknolojik altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sisteminin ardından teknolojik altyapıya dayalı yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şehir merkezindeki trafiğin kontrolünü sağlamak, trafikteki bekleme sürelerini düşürmek, yakıt tasarrufuna katkı sağlamak ve karbon emisyonunu en aza indirmek amacıyla şehir içi trafik yükünün yoğun olduğu Tofaş, Hazardağlı, Çaydaçıra, Orman, Karayolları, Ahmet Aytar, Stadyum, Kültür Park, SGK, Çimento, Ali Rıza Septioğlu ve İtfaiye Kavşağı olmak üzere toplam 12 kavşakta Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi hayata geçirildi.

Trafik ışıklarında bekleme süresi azalıyor

Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile yeşil ışık süresi kameralar aracılığı ile hesaplanıp, yoğun yönler için daha uzun yeşil ışık süresi uygulanarak, trafikteki bekleme süresi ortalama yüzde 26 azaltılmış olacak.

Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile trafikte bekleme sürelerinde sağlanan yararın yanı sıra yıllık ortalama 219 ton akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Trafikte harcanan zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilmesine olanak sağlayan sistemle aynı zamanda doğaya salınan motorlu taşıt kaynaklı karbon salınım değerlerinde de yıllık 365 ton daha az karbon salınımı gerçekleşecek. Şehir genelinde 28 kavşağa ise merkezi yönetim modülü entegre edildi. Yönetim modülü ile bu kavşaklar, kapalı ağ erişim yoluyla uzaktan erişilebilir ve kablolu-kablosuz veri aktarabilir hale getirildi.

Ayrıca şehrin 22 kavşak noktasına yerleştirilen kesintisiz güç kaynağı üniteleri sayesinde kavşaklara 5 saate kadar harici enerji temin edilerek, elektrik kesintisi durumunda da güvenli trafik akışı olanağı sağlandı.

Sürücüler trafik yoğunluğuna dair anlık bilgilendiriliyor

Kavşak yönetimine ek olarak, makro ölçekte şehrin trafik talep yönetimini iyileştirmeye yönelik akıllı ulaşım çözümleri de hayata geçirildi. Kent merkezinin 20 farklı noktasına yerleştirilen bluetooth sensörler vasıtasıyla, birbirinin alternatifi olan 6 farklı rota için ortalama seyahat süresi hesaplanıyor. Dakikada bir güncellenen bu süreler ise, Değişken Mesaj İşaretçilerine yansıtılarak sürücülerin güncel trafik yoğunluğu hakkında bilgilendirilmesi sağlanıyor. Şehir trafiğini 7 gün 24 saat kontrol altına alan bu sisteme yüklenen tüm veriler Elazığ Belediyesi operatörleri tarafından anlık olarak analiz edilerek şehir içi trafiğin en iyi şekilde yönetimi sağlanıyor.

Yeşil dalga sistemiyle akıcı trafik akışı

Elazığ Belediyesi şehir genelinde yedi ayrı güzergâhta trafikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan ’Yeşil Dalga’ uygulamasını hayata geçirdi. Günün belirli saatlerinde uygulanan ve kırmızı ışığa yakalanmadan belirli hızda kesintisiz trafik akışı sağlayan ’Yeşil Dalga’ uygulamasıyla yoğun trafik akışına sahip ana arterlerde trafik akışı akıcı hale getiriliyor.