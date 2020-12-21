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Elazığ Belediyesi 58 araç ve 275 personelle kış tedbirlerini aldı

Elazığ’da belediyenin, kış mevsimi nedeniyle 58 adet iş makinesi ve 275 personelden oluşan ekiple kış tedbirlerini aldığı bildirildi.

ELAZIĞ 21.12.2020, 18:28
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Elazığ Belediyesi 58 araç ve 275 personelle kış tedbirlerini aldı

Elazığ’da belediyenin, kış mevsimi nedeniyle 58 adet iş makinesi ve 275 personelden oluşan ekiple kış tedbirlerini aldığı bildirildi.

Elazığ Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazırladı. Toplam 58 adet iş makinesi ve tuzlama aracı ile 275 personelden oluşan karla mücadele ekibinin tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Belediye himayesinde oluşturulan kriz masası bünyesinde şehir merkezinin 9 bölgeye ayrılarak, etkin ve hızlı bir müdahale için hazırlıkları tamamladığı belirtildi. Bu kapsamda ekiplerin, belirlenen noktalarda olası kar yağışına karşı vatandaşa hizmet için görev yapacağı kaydedildi.

Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir kış geçirmeleri için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu çerçevede araç filomuzu güçlendirdik, mevcut araç filomuzun gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladık. 11 adet greyder, 8 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 5 adet arazöz (solisyon atmak için), 20 adet kamyon, 5 adet kamyonet, 4 adet yükleyici-kazıcı kepçe, 5 adet loder yükleyici olmak üzere toplam 58 adet iş makinesi ve tuzlama araçları ile kış şartları için hazırız. Ayrıca buzlanma ile mücadelede kullanmak üzere bin 720 ton tuz ve 550 ton solüsyon stoklarımızda yer almaktadır.Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 85, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı 90, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı 100 personel olmak üzere toplam 275 personelimiz ve araç filomuzla kış şartlarına hazırız” denildi.
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