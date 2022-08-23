Geri dönüşüm çalışmalarını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla inşa edilen Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete sunuldu.

Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların atık getirme merkezine getirmelerini sağlayarak çevre ve insan sağlığına değer veren bir çalışma başlattı. Gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Tesisi hizmete sunuldu. "Elazığ İçin Dönüşüm Başlıyor" sloganıyla daha sağlıklı bir çevre için geri dönüştürülebilir atıkların vatandaşlar tarafından sınıflandırılarak Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Tesisine getirebileceği ya da 153 Beyaz Masadan ulaştırılabileceği kaydedildi.

“Geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan proje kısa sürede tamamlandı”

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla böyle bir tesis inşa ettiklerini belirten Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zuhal Ekmen, "Elazığ İçin Dönüşüm Başlıyor sloganıyla hareket ederek Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi Güney Çevre Yolu Yemişlik mevki TOKİ bölgesinde 3 bin metre karelik alanda projelendirdik. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması geri kazanmak üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan proje 6 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde kağıt, plastik, cam, metal, ahşap, bitkisel yağlar, hacimli atıklar, tekstil atıkları gibi zararsız atıkların yanında atık pil, elektronik atıklar, evden kaynaklı atıklar, floresan atıkları, atık ilaçlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi tehlikeli sınıfta bulunan atıklar için de 14 bölmeden oluşan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.