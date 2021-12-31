Elazığ Basketbol’da Deringöl dönemi bitti

Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Başantrenör Levent Deringöl’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden ve sezonun ilk yarısını 5’te 5 yaparak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü’nde Başantrenör Levent Deringöl’le yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada;

“Elazığ Basketbol Kulübü antrenörü Levent Deringöl, karşılıklı görüşme sonrası mutabık kalınarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, yeni çalışma hayatında başarılar dileriz” açıklaması yapıldı.