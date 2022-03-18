Elazığ amatöründe U16 Ligi fikstürü çekildi

Elazığ Amatör Küme U16 Futbol Liginde 2021-2022 sezonu grupları ve fikstürleri çekildi.

Elazığ Amatör Küme U16 Futbol Liginde yeni sezon grupları ve fikstürleri çekildi. Elazığ Amatör Spor Evinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF il temsilcisi Turgut Kılınç, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri Bahaddin Erbasan, Osman Akarsu, Mehmet Zeki Sönmez ve ligde yer alacak takımların temsilcileri katıldı. A ve B olmak üzere iki ayrı grupta oynanacak olan U16 Futbol Liginde yeni sezon 2-3 Nisan tarihlerinde başlayacak. Müsabakalarda 2006 ve 2007 doğumlu sporcular oynayabilecek. 2005 doğumlu en fazla 3 futbolcu esame listesine yazılabilecek ve oynatılabilecek. 2008 ve daha küçük doğumlular ise maçlarda oynayamayacak. Gerçekleştirilen grup kuraları sonrası gruplar şöyle oluştu:

"A Grubu Elazığspor, Doğukent Gençlikspor, Elazığ 2023 Spor, İl Özel İdarespor, Harput Gençlikspor. B Grubu D. Fırat Üniversitesi GSK, HD Elazığ Karakoçan FK, EBUAŞ, Elazığ Yolspor."