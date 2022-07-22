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Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonlar belli oldu
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar belli oldu.
ELAZIĞ 22.07.2022, 14:14
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar belli oldu.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar netleşti. A Grubunda Kovancılar Esnafspor ile Harputspor, rakiplerini geride bırakarak önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazanırken, B Grubunda Rüstempaşaspor ile Doğukent Gençlikspor mutlu sona ulaştı. Bu 4 takım gelecek sezon 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele etme hakkı kazandı.