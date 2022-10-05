Elazığ 1. Amatör Küme’de maçlar başlıyor

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle:

8 Ekim Cumartesi

16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor

18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor

9 Ekim Pazar

13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor

15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985

15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor

15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor

17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor

17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor

19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor

12 Ekim Çarşamba

19.00 Yeni Mahalle - Yolspor