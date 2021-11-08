Son Dakika
SANKO Tekstil’in Türkiye’nin en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı
Elazığ 1. Amatör Küme’de 2. hafta maçları tamamlandı
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.
ELAZIĞ 08.11.2021, 13:54
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2. hafta geride kaldı. Filelerin 8 maçta 42 kez havalandığı haftada yine iki müsabaka hükmen galibiyetlerle sona erdi. Haftanın en farklı galibiyetine Adaletspor’u 9-1 yenen Baskil Şafakspor imza attı. Alınan sonuçlar şöyle; Yeni Mahallespor 2-3 Hicret Gençlikspor. Elazığ Adaletspor 1-9 Baskil Şafakspor. Şekerspor 2-4 Elazığ İl Özel İdarespor. Sivricespor 2-0 Tayfunspor. Karakoçangücü 0-3 Elazığ Üsküdar (Hükmen). Abdullahpaşaspor 0-3 Sanayi Sitespor. Dsispor 4-2 Beyhan Belediyespor. Arıcakspor 1-2 Aksaray Gençlikspor. Karakoçan 1985 3-4 Maliyespor. Paluspor 3-0 Sürsürüspor (Hükmen).