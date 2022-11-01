EBEGEM’den kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimi

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından ‘İŞKUR İş Kulübü-İş Arama Becerileri Eğitimi’ düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından gençlere yönelik sertifikalı ‘İŞKUR İş Kulübü-İş Arama Becerileri Eğitimi’ düzenlendi. EBEGEM Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa gençler yoğun katılım sağladı. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Muhammed Sadettin Güler’in konuşmacı olarak katıldığı programda gençlere mülakat simülasyonları, kendini tanıma, swot analizi, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiği, iyi bir öz geçmişin nasıl hazırlanacağı, işveren beklentileri ve iş arama kanalları konularında bilgiler aktarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İş Kulübü katılım formunun doldurulması halinde katılımcılara katılım belgesinin verileceği belirtildi.