EBEGEM’den çocuklara siber güvenlik eğitimi

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından çocuklara siber güvenlik eğitimi verildi.

EBEGEM tarafından çocuklara yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor. Bu çerçevede EBEGEM ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi iş birliği ile kurslarına katılan çocuklara sosyal medyayla interneti doğru kullanma ve siber saldırılara karşı korunma konusunda seminer verildi. EBEGEM binasında gerçekleştirilen seminere Toplum Destekli Polis Şubesi personelleri de konuşmacı olarak katıldı. Programda çocuklar merak ettikleri soruları polislere yöneltti. Soru, cevap bölümünün ardından çocuklara katılım belgesi verildi.

EBEGEM’de düzenlenen siber güvenlik eğitiminin çocukları için çok faydalı olduğunu dile getiren aileler, seminerde emeği geçen herkese teşekkür

etti.