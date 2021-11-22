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EBEGEM Kurslarına Yoğun İlgi

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) tarafından ücretsiz olarak açılan kurslar, uzman hocalar eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

ELAZIĞ 22.11.2021, 15:31
EBEGEM Kurslarına Yoğun İlgi

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) tarafından ücretsiz olarak açılan kurslar, uzman hocalar eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

EBEGEM bünyesinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerler, donanımlarını artırarak istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıp geleceklerine yatırım yapıyor ve meslek sahibi oluyor. Düzenlenen kurslar sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı sertifika veriliyor. Çini, kağıt rölyef, ahşap, seramik, filografi ve bilgisayarlı muhasebe gibi birçok dalda verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Çini kursuna katılan Ayşe Çağlayan, “Buraya sadece boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla değil yeni şeyler öğrenip üretime katkı sağlamak amacıyla geliyoruz. Kursun büyük faydaları var aslında. En önemlisi paylaşma. Paylaşımımızı güçlendiriyoruz. İş imkanı sunuyor. Kursiyerler için çok güzel bir iş imkanı. Çünkü üretim yapıyoruz. Üreterek bütçelerimize katkı sağlayacağız. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgisayarlı muhasebe kursuna katılan Sema Gecekuşu ise “Gençler için bu tür kurslar çok büyük bir avantaj. Üniversiteye maddi sıkıntılar yaşayıp da gidemeyip eğitim alamayan insanlar oluyor. Bu bence gençlerimiz için çok güzel bir durum. En azından eksikliklerini giderebiliyorlar. Ben bilgisayarlı muhasebe kursuna geliyorum. Muhasebe hakkında hiçbir bilgim yoktu. Kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Böylece iş alanı oluşturabilirim” diye konuştu.

Ev dekorasyon ürünleri kursuna katılan Bircan Dayı da “Belediyemiz tarafından çok güzel bir hizmet sunuluyor. Allah razı olsun. Hanımlar akşama kadar evde oturup gün yaparak, temizlik yaparak, televizyon seyrederek günlerini geçireceklerine burada el becerileri artırıp, ailelerine katkıda bulunuyorlar ve kendilerine de rehabilitasyon oluyor. Ne kadar bir evde otur, yemek yap, temizlik yap. Bunlar da oluyor ama bunların yanında güzel ürünler çıkarınca daha da güzel oluyor. Belediyemize ve Halk Eğitim Müdürlüğü’müze çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir imkan sunuyorlar” şeklinde konuştu.

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