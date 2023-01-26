Dr. Oflaz, “Radyasyon aslında hayati bir öneme sahiptir”

Hayatın devamı için gereken enerjinin asıl kaynağının güneş olduğunu belirten Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oflaz, “Güneşin de en büyük radyasyon kaynağı olduğunu düşünürsek radyasyon aslında hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik ‘Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma’ konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi. Eğitimde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oflaz, radyasyona maruz kalan personele çeşitli bilgiler verdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim sunumuna çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Enerjinin uzayda ya da maddesel ortamda yayınlanması ve yayılması olarak tanımlanmakta olan radyasyonun günlük yaşamı bir parçası olduğunu aktaran Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oflaz, “Hayatımızı sürdürmemiz için gereken enerjinin asıl kaynağı güneştir. Güneşin de en büyük radyasyon kaynağı olduğunu düşünürsek radyasyon aslında hayati bir öneme sahiptir. Radyasyon yerkürede toprağın yapısında radyoaktif kaynaklarda, atmosferde kozmik radyasyon şeklinde doğal olarak bulunmasının yanı sıra yapay olarak medikal teşhis ve tedavi yöntemlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Hastanelerin radyoloji, radyoterapi, nükleer tıp, kardiyoloji ve ameliyathaneler gibi bölümlerinde radyasyondan faydalanılmaktadır. Bu alanlarda kullanılan radyasyon, türüne, enerjisine ve miktarına göre ortamda bulunan kişilerde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle hastanelerde görevi gereği radyasyona maruz kalan personelinde korunma konusunda gerekli bilgiye sahip olması gerekir. Bu çerçevede radyasyon güvenliği kültürüne ulaşması için her yıl periyodik olarak eğitim etkinliği düzenlenmektedir” diye konuştu.