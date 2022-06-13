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Doğukent Ortaokulu, Türkiye 3’üncüsü oldu

Muğla’da yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu, Türkiye 3’üncüsü oldu.

ELAZIĞ 13.06.2022, 12:55
Doğukent Ortaokulu, Türkiye 3’üncüsü oldu

Muğla’da yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Muğla’da 8-12 Haziran tarihlerinde yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu Türkiye 3’üncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yayımlanan kutlama mesajında, “Dereceye giren takımımızı, antrenörlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

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