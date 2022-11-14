Doç. Dr. Faruk Kılınç, “Diyabet, gittikçe artan küresel bir hastalık halini aldı”

Diyabetin gittikçe artan küresel bir hastalık halini aldığını belirten İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kılınç, “Toplumda kilo artışı, beslenme bozukluğu, hareketsizlik gibi etkenlerden kaynaklı olarak Tip 2 diyabetin tanısında artış var” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kılınç, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısı çok önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Faruk Kılınç, “14 Kasım tüm dünyada diyabetin hatırlatılması, öne çıkarılması ve öneminin belirtilmesi için kutlanan bir gündür. Endokrinoloji ve İç Hastalıkları Bölümü olarak bugün bizim için de önemli bir gündür. Diyabet, gittikçe artan küresel bir hastalık halini aldı. Özellikle toplumda son yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte diyabette ciddi bir artış oldu. Tip 2 diyabeti, öne çıkan diyabet tipidir. Diyabet hastalığında, Tip 1, Tip 2 ve diğer tipler ön plana çıkıyor. Tip 2 diyabet, özellikle obezite ile ilişkilidir. Toplumda kilo artışı, beslenme bozukluğu, hareketsizlik gibi etkenlerden kaynaklı olarak Tip 2 diyabetin tanısında artış var” diye konuştu.

Özellikle ailesinde diyabet hastalığı veya diyabet belirtileri olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurup kan şekeri değerine baktırması gerektiğini dile getiren Kılınç, “Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, ellerde ayaklarda uyuşma, görmede bozukluk gibi belirtileri olan kişiler, kan şekeri düzeyini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bunların dışında ciddi bir kilo artışı, ailesinde diyabet öyküsü olan, gebelerde iri doğum öyküsü veya gebelik sırasında ortaya çıkan bir şeker öyküsü olan kişilerde diyabet hastalığının çıkması yüksek. Bu faktörlere sahip olan kişilerin muhakkak erken tanı açısından en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak kan şekeri düzeyine baktırmaları gerekiyor. Kan şekeri değeri yüksek çıkan kişiler, İç Hastalıkları veya Endokrinoloji uzmanına başvurabilir. Şeker hastalığında erken tanı önemlidir. Organlar etkilenmeden önlem alındığında hastanın hayat konforu yüksek olacaktır. Diyabet tanısının geç konulması, hastanın tanı konulduktan sonra diyabetine dikkat etmemesi, kan şekerinin yüksek gitmesi durumunda başta göz, kalp, beyin, sinirler olmak üzere vücuttaki bütün organlar ciddi bir şekilde etkilenecektir” şeklinde konuştu.