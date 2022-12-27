Doç. Dr. Akdeniz, “Doğuştan kalp hastalıkları genellikle anne karnında başlıyor”

Doğuştan kalp hastalıklarının oluşum olarak genellikle anne karnında başladığını aktaran Doç. Dr. Osman Akdeniz, “ Annenin maruz kaldığı enfeksiyonlar, kullandığı ilaçlar, röntgen ışınları ve bazı genetik faktörler sonucunda oluşuyor. Doğuştan kalp hastalıklarının doğum sonrası tanısının konulması ve bazı kritik doğuştan kalp hastalıkları için erken tedavi ve takibinin yapılması gerekiyor” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Akdeniz, çocuklarda doğuştan oluşan kalp hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi.

Erken tanının önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Osman Akdeniz, “Doğuştan kalp hastalıkları oluşum olarak genellikle anne karnında başlıyor. Annenin maruz kaldığı enfeksiyonlar, kullandığı ilaçlar, röntgen ışınları ve bazı genetik faktörler sonucunda oluşuyor. Doğuştan kalp hastalıklarının doğum sonrası tanısının konulması ve bazı kritik doğuştan kalp hastalıkları için erken tedavi ve takibinin yapılması gerekiyor. Doğuştan kalp hastalığı, kalbin karıncık ve kulakçıklarındaki delikler, bazı damarlardaki tıkanıklıklar veya darlıklar, kalbin odacıklarının gelişim kusurları, bazı kapakların kusurlu veya tıkalı olması gibi geniş bir hastalık perspektifini içeriyor. Bebeğin doğduktan ilk üç gün içinde muhakkak bir çocuk uzmanı tarafından muayene edilip eğer doğuştan kalp hastalığından şüpheleniliyor ise bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Bazı doğuştan kalp hastalıkları, üç gün veya bir hafta gibi erken dönemde tanı konmayıp gereken tedavinin başlanmaması durumunda ciddi hastalıklara sebep oluyor ve ölümle de sonuçlanabiliyor” diye konuştu.

Belirtiler hakkında bilgi veren Akdeniz, “Daha az kritik olan yani yenidoğan döneminde ölümle sonuçlanmayan hastalıklarda özellikle süt çocuğu bebeğinde anne sütü emerken çabuk yorulması, çocuğun nefes nefese kalması, kısa süreli meme emmesi, terlemesi ve nefes darlığı çekmesi, doğuştan kalp hastalığının bulgularıdır. Doğuştan kalp hastalıklarının daha büyük çocuklarda, morarma, göğüs ağrısı, çarpıntı ile seyredebiliyor. Bebeklerde nefes darlığı, bayılma, yetersiz emme, kilo alımında yetersizlik, büyük çocuklarda çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi bulgular olduğunda vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çocuk kardiyoloji uzmanları olarak doğuştan kalp hastalığı olan hastalar için, gerekli tetkik ve tedaviden sonra tedavi planlıyoruz. Doğuştan kalp hastalıklarından korunmak için anne karnından itibaren iyi, sağlıklı bir yaşam, annenin de sağlıklı bir yaşam sürmesi önemli. Annenin hamile iken mümkün olduğu kadar ilaç kullanmaması, enfeksiyonlardan uzak durması, düzenli kadın doğum kontrollerinin yapılması da önemlidir. Bazı doğuştan kalp hastalıklarını anne karnında iken teşhis edebiliyoruz. Kontrollerde anne karnında iken kalp hastalığından şüpheleniliyor ise anne karnında iken bu hastalığın tanısının konması ve doğum sonrası erken müdahalenin yapılması gereklidir” şeklinde konuştu.