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Depremzede çocuklar sinema keyfi yaşadı
Elazığ’da yaşanan depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan çocuklar pandemi tedbirleri çerçevesinde sinemaya götürüldü.
ELAZIĞ 18.02.2021, 15:23
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Elazığ’da yaşanan depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan çocuklar pandemi tedbirleri çerçevesinde sinemaya götürüldü.
Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi’nde kalan depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde götürüldü. Pandemi kurallarına uygun şekilde 40 çocuk merkezde ‘Oyuncak Hikayesi’ isimli animasyon filmi izledi.Depremzede çocukların sosyalleşmelerinin yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen programdan sonra çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.