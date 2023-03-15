Elazığ’da ki yurtlarda kalan depremzede çocuklar için sinema günü etkinliği düzenlendi.

Elazığ Gençlik Merkezi liderleri, İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzede çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar için yurtlarda her gün çeşitli etkinlikler yapan ekipler, bu kez de sinema günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar filimler izleyerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlik Merkezi çalışanlarımız bir araya gelerek her gün çeşitli aktiviteler yapıyor. Çocuklara moral veriyor. Bu seferde sinema günü programı düzenleyerek çocuklarla kaliteli vakitler geçiren çalışanlarımız bu ince düşünceleri ile adeta kalpleri ısıtıyor. Programda emeği geçen tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ederek tebrik ediyoruz ” denildi.