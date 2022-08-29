Dalmış Klinikten yanak dolgusu önerisi

Dalmış Estetik ve Güzellik Merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, yanak dolgusu hakkında bilgi vererek işlemin mutlaka profesyonel bir hekim tarafından yapılması gerektiğini bildirdi.

Dalmış Estetik ve Güzellik Merkezi işletmecisi Dalmış, yanak dolgusu ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Yanak dolgusunun kişilerin yanak bölgesine dolgunluk ve estetik güzellik katan bir dolgu işlemi türü olduğunu belirten Dalmış, günümüzde bu işlemin sıklıkla tercih edildiğini söyledi. Yanak dolgusunun mutlaka profesyonel bir hekim tarafından yapılması gereken bir işlem olduğunu vurgulayan Dalmış, “Yanak dolgusu işlemi uzmanlık gerektiren bir doldu çeşididir. Yanak dolgusunun ciltte etkinlik süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ancak genellikle yanak dolgusu 12 ay süreyle etkisini göstermektedir. 12 ay sonrasın da işlemi tekrar yaptırmanız önerilmektedir. Yanak dolgusu ayrıca yanaktaki çukurlukları, şekil bozukluklarının düzeltilmesini de sağlamaktadır. Yanak dolgu yaptırarak kişiler daha genç bir görünüme kavuşabilmektedir. Yanak dolgusuyla kişilerin yanakları daha şekilli ve hacimli olmaktadır. Yanak dolgusu yüzüne estetik bir görünüm katmaktadır. Yanak dolgusuyla yanaklar daha dolgun ve belirgin hale gelmektedir. Aynı zaman da yanak dolgusuyla kişiler daha hacimli yanaklara kavuşur. Kişilerin göz bölgesindeki çukurlar da azalmalar gözlemlenmektedir. Kişilerin burun yapıları daha estetik olarak ortaya çıkar. Çene ile alın bölgesin de ki denge kurularak estetik bir görüntü elde edilir. Yanak dolgusu işlemi hijyenik ortamlar da gerçekleştirilen işlemlerden birisidir. İşlemin gerçekleştirileceği bölgenin hijyenik olması enfeksiyon oluşumunu engellemesi açısından oldukça önemli bir konudur. Yanak dolgusu işlemi 20 ile 30 dakika zaman aralığın da gerçekleşerek, kişiler günlük hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilir. Fakat yanak dolgusu işleminin sonuçları hemen etkisini göstermemektedir. Yanak dolgusu işlemi sırasın da kişilere lokal anestezi uygulanır. Dolayısıyla işlem acısız ve ağrısız bir işlem türüdür. Yanak dolgusu kalıcı süre de bir işlem değildir. Yanak dolgusu işlemi 12 ay sürer. En fazla ise yapılan işlemin kalitesine göre 18 ay sürmektedir. Zamanla etkisi azalarak kaybolur. Dolayısıyla mutlaka tekrarlanması gereken bir işlem türüdür” dedi.