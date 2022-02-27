Dalmış Beauty’den doğal görünümlü kalıcı makyaj önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, doğal görünümlü kalıcı makyaj tekniği olan Long Time Liner hakkında bilgi verdi.

Her kadının günün her anında güzel görünmek istediğini belirten Dalmış, Long Time Linerin doğal görünümlü kalıcı makyaj tekniği olduğunu söyledi. Uygulamanın zararsız olmasının yanı sıra uzun süre kalıcı olmasıyla bilindiğini ifade eden Dalmış, “Long Time Liner, güzellik uzmanları, doktorlar, makyaj sanatçıları ve kozmetologlar tarafından 25 yıl önce geliştirilen bir tekniktir. Almanya tarafından geliştirilen teknik, yarı kalıcı makyaj tekniği olarak da bilinir. Uygulama medical makinelere takılı iğnelerle yapılmakta. Makinenin içine cilde zarar vermeyecek doğal boyalar konulur. Doğal boyalar özel sistem sayesinde iğneler vasıtasıyla cildin altına enjekte edilir. Uygulama yaşlanma belirtilerini ve yıllar içerisinde meydana gelen bozulmaları da yok eder” dedi.

“Teknik çok farklı bölgelere uygulanabilmektedir”

Tekniğin çok farklı bölgelere uygulanabildiğini anlatan Dalmış, “Uygulamayla kalıcı kaş makyajı, kalıcı eyeliner, kaş tasarımı, kalıcı göz makyajı, kalıcı dudak makyajı yapılır. Makinelerde doğal boya kullanılmasına ve zararı olmamasına rağmen bazı kişilerin tekniği kullanmaması gerekir. Emziren ve anne adayı olanlar, radyoterapi, kemoterapi alanlar, açık yarası bulunanlar, 18 yaşının altındakiler, boyalara alerjisi olanlar, mantar gibi cilt rahatsızlığı olanlar, hemofili, anemi ve hepatit gibi kan rahatsızlığı bulunanlar, diyabet ve epilepsi hastaları, dudak ve çevresinde uçuğu olanlar, adet zamanından 3 gün önce ve sonrasında olanlar bu uygulamayı yapamazlar” diye konuştu.