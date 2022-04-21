banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!

Dalmış Beauty’den bahar aylarında cilt bakımı uyarısı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, soğuk ve rüzgarlı kışın ardından yorulan cildin bahar aylarında daha yoğun bir bakımla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

ELAZIĞ 21.04.2022, 14:25
Dalmış Beauty’den bahar aylarında cilt bakımı uyarısı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, soğuk ve rüzgarlı kışın ardından yorulan cildin bahar aylarında daha yoğun bir bakımla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, bahar aylarında cilt bakımlarına yönelik önerilerde bulundu. Soğuk ve rüzgarlı kışın etkilerinin azaldığı bahar aylarında yorulmuş cildin daha yoğun bir bakım ile desteklenmesi gerektiğini belirten Dalmış, iyi beslenerek ve bol su tüketerek içten beslenmesi sağlanan cildin baharın gelmesi ile bazı özel bakımların yapılması gerektiğini vurguladı. Dalmış, “Baharda kışın etkilerinden çıkan cilt artık yazın olumsuz etkilerine hazırlanmalıdır. Böylece güneş, ısı ve deniz ile karşılaşan cildiniz daha sağlıklı olarak yeni mevsimin etkilerine karşı koyacaktır. Cilt tüm bedenimizi ve iç organlarımızı koruyan giysi olarak en önemli organımızdır. Bahar ayının yaklaşmasıyla birlikte birtakım cilt problemleri de kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu çerçevede bahar aylarında cilt bakımına dikkat etmek, beraberinde önemli kazanımları getiriyor. Peeling önemlidir. Ölü deriden arınan cilt daha kolay nefes alır. Yağ ve kirlerden derinlemesine temizlenir. Siyah noktalar, lekeler, genişlemiş gözenekler yok olur. Canlı bir görünüm sağlanır. Tüm bunların bilinçli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Basit ev malzemeleri ile yapılmasının cilde zararlı olabileceğine değinilmektedir. Hijyen koşullarına uyulması şarttır. Aksi halde ciltte olumsuz etkiler hemen görülür. Her ne kadar baharda güneş ışığı sizi canlandırsa da uzun süreler ile güneş ışığında kalacaksanız cildinizi korumanız gerekmektedir. Güneş cildi yaşlandırır. Ama aynı zamanda kemik sağlığı için de gereklidir. O yüzden bir uzman önerisi ile bilinçli şekilde güneş koruyucu kullanılması gerekir. Düşük filtreli güneş koruyucu kremleri bahar mevsiminde kullanılabilir. Bunu içinde özel öneri almanız olumlu olacaktır” dedi.

Baharda cilt temizliği ve nemlendirilmesi

Gündelik cilt temizliği konusuna da dikkat çeken Dalmış, kullanılacak nemlendirici ve besleyici kremlerin dikkatli seçilmesini önerdi. Dalmış, "Cildinize uygun tonikler ile temizlenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca kullanacağınız ürün sağlığa zararlı bileşenler içermemelidir. Gece ve gündüz kullanılacak ayrı kremler ile de cildinizin genç kalması desteklenecektir. Göz çevresinin de özel kremler ile bakımı yapılmalıdır. Hassas seçimi tüm cilt ürünler için yapmalısınız. Çünkü ciltte oluşacak sorunların giderilmesi daha güç işlemler gerektirmektedir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
12°
parçalı bulutlu