banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
Karpuzun dilimi 40 lira! Afiyet olsun...
Karpuzun dilimi 40 lira! Afiyet olsun...

Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, herkesin kusursuz, pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmayı istediğini belirterek bu cildi elde edebilmek için yapılması gerekenleri açıkladı.

ELAZIĞ 08.04.2022, 16:01
Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, herkesin kusursuz, pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmayı istediğini belirterek bu cildi elde edebilmek için yapılması gerekenleri açıkladı.

Herkes cildinin pürüzsüz ve parlak olmasını istediğini belirten Dalamış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dış etkenlere ve iç etkenlere bağlı olarak cildin kusursuz görüntüsünü kaybedebildiğini söyledi. Etkenlere bağlı olarak ciltte sağlık problemlerinin yaşanabileceğini vurgulayan Dalmış, "Unutmamalıyız ki sadece cildimiz değil bütün vücudumuz dıştan korunmalı içten desteklenmelidir. Cildinizi korumak adına uygulayabileceğiz 5 adım var. 5 adımı takip ederek problemsiz kusursuz cilde sahip olabilirsiniz. Cildin problemli olmasına neden olan sorunları doğru şekilde analiz etmek gerekiyor. Epidermis tabakası cildin en üst tabakasıdır ve bu tabakayı çıplak göz ile görmek mümkün değildir. Cilt altı dokuları kızılötesi ışınlarla görmek mümkün haldedir. Cildin ihtiyacını teknoloji sayesinde belirleyebilmek, doğru analiz açısından önemlidir. Doğru tedavi uygulamaları ancak doğru analiz yapmak ile mümkündür. Ciltte çok fazla ürün kullanmak cildi yoran yanlış bir yöntemdir. Günlük olarak yapılan bakımlar, haftada bir kaç kez yapılan bakımlar cilt için yeterli olacaktır. Cildin ihtiyacını bilmeden birden fazla ürün kullanmak cildinizin daha fazla problem yaşamasına neden olur. İhtiyaca yönelik az ürün kullanmak yerinde olacaktır. Cildi deneme yanılma yöntemi ile değil ihtiyaç oranında ürünler ile düzenli şekilde temizlemesini yapmak gerekir. Günlük bakım denildiği zaman nemlendirici ürünler akla ilk olarak gelmelidir. Cilt nemlendirme akla ilk gelen problem çözme yöntemi. Çünkü kuru cilt daha çok dış etkenlere açıktır. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamayı, gözaltlarına bakım kremi uygulamayı günlük rutin içeresine koymamız gerekir. Haftalık bakımlar rutini ise cildin ihtiyacına yönelik maske kullanımı olmalıdır. Güneşin zararlı ışınları ile cildinizde erken yaşta yaşlanma durumu yaşayabilirsiniz. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanmak gerek. Sadece yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de günlük düzenli şekilde güneş kremi kullanılmalı. Makyaj yapıldığı zaman cildi korumak adına çok iyi bir temizlik yapmak gerekir. Cilt derinlemesine temizlenmeden yatağa girilmemeli. Medikal bakım ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Medikal bakım cildin kir ve yağlardan derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Yaptığınız günlük rutinler yeterli olmaz. Günlük rutine ek olarak medikal destek alarak kusursuz bir cilt elde edebilirsiniz. Ancak medikal bakımı çok abartmamak koşuluyla. Fazla medikal bakım yapmak cilt bariyeri ne zarar verir. Cildin nem tutma kapasitesini artırmak amacıyla cildimizi içeriden desteklemeliyiz. Bol su içmek cildin nem tutmasına en büyük katkıdır. Cildin kolejen değerlerinin düşmesi cilt yaşlanmasına etki eder. Cilt kolejen değeri düştüğünde daha hızlı yaşlanır. Güzellik merkezi ile planlama yaparak cildinize gerekli kolejen desteğini alabilirsiniz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
açık