Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, herkesin kusursuz, pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmayı istediğini belirterek bu cildi elde edebilmek için yapılması gerekenleri açıkladı.

Herkes cildinin pürüzsüz ve parlak olmasını istediğini belirten Dalamış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dış etkenlere ve iç etkenlere bağlı olarak cildin kusursuz görüntüsünü kaybedebildiğini söyledi. Etkenlere bağlı olarak ciltte sağlık problemlerinin yaşanabileceğini vurgulayan Dalmış, "Unutmamalıyız ki sadece cildimiz değil bütün vücudumuz dıştan korunmalı içten desteklenmelidir. Cildinizi korumak adına uygulayabileceğiz 5 adım var. 5 adımı takip ederek problemsiz kusursuz cilde sahip olabilirsiniz. Cildin problemli olmasına neden olan sorunları doğru şekilde analiz etmek gerekiyor. Epidermis tabakası cildin en üst tabakasıdır ve bu tabakayı çıplak göz ile görmek mümkün değildir. Cilt altı dokuları kızılötesi ışınlarla görmek mümkün haldedir. Cildin ihtiyacını teknoloji sayesinde belirleyebilmek, doğru analiz açısından önemlidir. Doğru tedavi uygulamaları ancak doğru analiz yapmak ile mümkündür. Ciltte çok fazla ürün kullanmak cildi yoran yanlış bir yöntemdir. Günlük olarak yapılan bakımlar, haftada bir kaç kez yapılan bakımlar cilt için yeterli olacaktır. Cildin ihtiyacını bilmeden birden fazla ürün kullanmak cildinizin daha fazla problem yaşamasına neden olur. İhtiyaca yönelik az ürün kullanmak yerinde olacaktır. Cildi deneme yanılma yöntemi ile değil ihtiyaç oranında ürünler ile düzenli şekilde temizlemesini yapmak gerekir. Günlük bakım denildiği zaman nemlendirici ürünler akla ilk olarak gelmelidir. Cilt nemlendirme akla ilk gelen problem çözme yöntemi. Çünkü kuru cilt daha çok dış etkenlere açıktır. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamayı, gözaltlarına bakım kremi uygulamayı günlük rutin içeresine koymamız gerekir. Haftalık bakımlar rutini ise cildin ihtiyacına yönelik maske kullanımı olmalıdır. Güneşin zararlı ışınları ile cildinizde erken yaşta yaşlanma durumu yaşayabilirsiniz. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanmak gerek. Sadece yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de günlük düzenli şekilde güneş kremi kullanılmalı. Makyaj yapıldığı zaman cildi korumak adına çok iyi bir temizlik yapmak gerekir. Cilt derinlemesine temizlenmeden yatağa girilmemeli. Medikal bakım ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Medikal bakım cildin kir ve yağlardan derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Yaptığınız günlük rutinler yeterli olmaz. Günlük rutine ek olarak medikal destek alarak kusursuz bir cilt elde edebilirsiniz. Ancak medikal bakımı çok abartmamak koşuluyla. Fazla medikal bakım yapmak cilt bariyeri ne zarar verir. Cildin nem tutma kapasitesini artırmak amacıyla cildimizi içeriden desteklemeliyiz. Bol su içmek cildin nem tutmasına en büyük katkıdır. Cildin kolejen değerlerinin düşmesi cilt yaşlanmasına etki eder. Cilt kolejen değeri düştüğünde daha hızlı yaşlanır. Güzellik merkezi ile planlama yaparak cildinize gerekli kolejen desteğini alabilirsiniz” dedi.