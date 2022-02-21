Dalmış Beauty kaş tasarımının püf noktalarını açıkladı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış kaş tasarımının yüzün genç ve dinç görünmesinde çok etkili olduğunu belirterek uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Gözlerin kalbin aynası, kaşların da gözlerdeki duygunun etkili bir şekilde yansımasında en önemli bir etken olduğunu vurgulayan Dalmış, yüz ve kalp güzelliğinin ortaya çıkarılmasında kaş tasarımının çok önemli olduğunu ifade etti. Yüz tipine uygun kaş tasarımı hakkında bilgi veren Dalmış, “Yüzü tamamlayıcı konumda yer alan kaşların tasarımı yüz ifadesini değiştirir. Kaş tasarımında her zaman doğallığı korumak gerekir. Doğal kaş yapısı korunarak tasarım yapılmalı. Doğal görünmek isteyenler kavisli tasarımlardan uzak durmalıdır. Bunun yanında cekici olmayı tercih edenlerin kaş tasarımında kavis olmalı, feminen ve havalı bir tarz arayışında olanlar kalkık kaş tasarımlarını tercih etmeli, modern ve daha genç görünmek isteyenler doğal kaş tasarımı yaptırmalı, son zamanların trendi doğal tasarımlar. Doğallığı korumak adına kavissiz daha düz tasarımlar uygulanabilir” dedi.

“Uzmanların tavsiyeleri dikkate alınmalı”

Kadınların uzmanlara gidip “Bana bu kaş tasarımını uygulayın” talebinde bulunmaması gerektiğini dile getiren Dalmış, kişilerin kendi isteklerini ifade etmeleri gerektiğini ancak karar konusunda uzmanları dinlemelerini önerdiklerini söyledi. Dalmış, “Yüz tipine uyacak en doğru kaş tasarımı kararını, işin uzmanı verir. Kaşın doğal rengi ve yapısı dikkate alınarak tasarım yapıldığında günümüzün trendi yakalanmış olur. Pudralama ve microblading son zamanların en çok kullanılan kaş tasarım teknikleridir. Doğal kaş görüntüsü verdiğinden bu iki teknik daha fazla tercih edilir. Yağlı ciltlerde kusma yaptığından microblading uygulanmaz. Yağlı ciltlere cihazla 3 seansla tamamlanan pudralama tekniği uygulanır. İki seans sonrasında kaşların bakımı yapılarak doğal kaş tasarımı uygulaması sonlandırılır. Kaş laminasyonu ise kaşları yukarı kaldırmadan kullanılan bir tekniktir. Kaşın kılları dağılıp aşağı doğru döndüğünde mutsuz, yorgun bir yüz ifadesinin ortaya çıkar. Kaş laminasyonu ile kaşlar yukarı doğru kaldırılıp sabitlenir. Böylece kaş kıllarının gerçek uzunluğu ortaya çıkarılır. Sağlıklı ve çekici kaş tasarımı isteyenler için kaş laminasyonu doğru bir seçenektir” diye konuştu.