Cumhuriyet Meydanı yer altı otoparkına vatandaştan yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 31 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet sunan Cumhuriyet Meydanı yer altı otoparkı, vatandaştan büyük ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesinin şehrin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımları çerçevesinde inşa ettiği Cumhuriyet Meydanı yer altı otoparkı, şehir kimliği açısından bir marka değer niteliği taşıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlara en kaliteli hizmeti vermek için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede hayata geçirilen ve şehrin en çok ihtiyaç duyulan alanına kazandırılan modern yer altı otoparkı, vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından 3 Ocakta hizmete açılan toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkının giriş ve çıkışı Vali Fahribey Caddesi üzerinden sağlanıyor. Modern teknoloji ile donatılan yer altı otopark alanında vatandaşlar boş yer aramak için ekstra zaman harcamadan elektronik yönlendirme sistemi ile araçlarını park edebiliyor. Elektronik "Dolu-Boş" sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara ışıklı yönlendirme ile kaç araçlık park alanı olduğu gösterilerek vatandaşların araçlarını park ederken yaşayacakları zaman kaybı minimize ediliyor. Engelliler için de 20 araçlık otopark alanı oluşturulan Cumhuriyet Meydan yer altı otoparkı, 7 gün 24 saat hizmet sunuyor.

Vatandaştan Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Gerek zamandan tasarruf etmek isteyen gerekse otopark arama telaşından kurtulmak isteyen vatandaşlar, şehre kazandırılan hizmetten çok memnun olduklarını ifade ettiler. Otoparkı kullanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkürlerini iletti. Yer altı otoparkının şehre kazandırılan müthiş bir hizmet olduğunu ifade eden vatandaşlar, Elazığ’ın bu yatırıma çok ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Otopark alanının Elazığ’ın en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade eden vatandaşlar, ‘’Çok modern bir otopark yapılmış. Özellikle konumu çok önemli. Elazığ’ımızın böylesine büyük yatırımlara ihtiyacı var. Aracımızı çok rahat bir şekilde park edip gidiyoruz. Otopark alanının hem güvenli olması hem merkezi olması çok önemli. Çalışanlar çok ilgili. Güzel hizmeti tebrik etmek gerekir. Çok şahane bir hizmet. Aracımızı bıraktık, işimizi hallettikten sonra aracımızı aldık. Şehir içi trafik yoğunluğu da bu sayede azalıyor. Şehir için çok büyük hizmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.