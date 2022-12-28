Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Kılıç’a ödül

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç, iki eseriyle TÜBA Halil İnalcık Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kılıç’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

2022 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi. Törende Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç da iki eseriyle TÜBA Halil İnalcık Özel Ödülü’ne layık görüldü. 2022 yılı TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Halil İnalcık Özel Ödülü’nü Prof. Dr. Kılıç’a Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Prof. Dr. Orhan Kılıç, almış olduğu ödülle ilk defa iki kitabıyla ödül alan akademisyen oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektörler ve akademisyenler katıldı.