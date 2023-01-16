Cuma Ali, Amasyaspor FK’ya gitti

23 Elazığ FK ile yollarını ayıran Elazığlı futbolcu Cuma Ali Üzüm, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Amasyaspor FK ile anlaştı.

Elazığlı futbolcu Cuma Ali Üzüm’ün yeni takımı belli oldu. 1.5 sezon formasını giydiği 23 Elazığ FK ile yollarını ayıran Cuma Ali, yeni takımıyla ilk maçında 90 dakika sahada kaldı. Sezon sonuna kadar Amasyaspor’a imza atan Cuma Ali Üzüm’ün boşluğunu doldurmak için 23 Elazığ FK transfer görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan 23 Elazığ FK ile yollarını ayıran Furkan Yiğit de Malatya Arguvanspor’la anlaşmaya vardı.