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Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı

Elazığ’da bir çöp alanında çıkan yangın nedeniyle, gök yüzünü kara dumanlar kapladı.

ELAZIĞ 05.05.2021, 17:22
Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı

Elazığ’da bir çöp alanında çıkan yangın nedeniyle, gök yüzünü kara dumanlar kapladı.

Yangın, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Altınçevre köyü üst kısmında bulunan çöplerin atıldığı alanda meydana geldi. Öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında çöplükten kara dumanlar yükselerek gök yüzünü kapladı. Çöplüğün yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplayan yangın söndürüldü.

Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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