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‘Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi’ desteklenmeye uygun bulundu

Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

ELAZIĞ 28.07.2022, 15:31
‘Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi’ desteklenmeye uygun bulundu

Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

FÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde FKA tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje ile yazılım firmalarının uzaktan çalışma uyumluluğu ile Elazığ’da nitelikli istihdam artacak, kentin bir yazılım üssü olma potansiyeli ortaya çıkacak.

Emeği geçen akademisyenleri kutlayan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bilişim ve yazılım alanlarında ülkede önemli merkezlerden biri olan FÜ’de Code-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesinin yürütülecek olması hem Elazığ’a hem de ülkeye büyük fayda sağlayacaktır. Bu proje FÜ tarihinde yürütülen en yüksek bütçeli projelerden biridir. Desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve FKA’ya teşekkür ederim” dedi.

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