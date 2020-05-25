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Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

ELAZIĞ’DA ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN ETKİNLİLERLE BAYRAM SEVİNCİNİ DOYASIYA YAŞADI.

Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

ELAZIĞ’DA ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN ETKİNLİLERLE BAYRAM SEVİNCİNİ DOYASIYA YAŞADI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:00
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Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

Elazığ’da Çocuk evlerinde kalan çocuklar için yapılan etkinlilerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Elazığ Belediye Konservatuvarı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evlerinde etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konservatuvarı Türk Halk Müziği Koro Şefi Aygün Çam, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Gültekin Demirbaş ve Tiyatro Bölümü Bölüm Başkanı Mehmet Reşat Bulut, Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla buluştu.

Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu ve geleneksel Ramazan bayramı etkinlikleriyle keyifli zaman geçiren çocuklar, müzik dinletisi ve ses yarışmasıyla bayram coşkusunu ve neşesini doyasıya yaşama fırsatı buldu.

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