Çantasından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ’DA POLİSİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPTIĞI ÇALIŞMADA ÇANTASINDAN KOKAİN, HAP, ESRAR VE TABANCA ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada çantasından kokain, hap, esrar ve tabanca çıkan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrol sırasında şüpheli görülen Ö.T.’nin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ö.T., bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticari yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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