Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta cumartesi günü Bizmişen TOKİ konutlarında ikamet eden B.U. isimli şahsa ait 23 ACA 776 plakalı motosiklet çalındı. Sahibinin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucunda çalınan motosikletin Kovancılar ilçesinde ikamet eden M.Y. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak M.Y. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.