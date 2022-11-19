Bu sınavda öğrenciler yerine öğretmenler ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da başladı. Bu kez öğrenciler yerine öğretmenler ter döktü.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da öğretmenler ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’ başladı. 81 ilde bin 489 okulda sınava girecek olan 28 bin 650 öğretmen, sınava geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde toplandı. Kimi öğretmenler üniversite sınavına girecekmiş gibi heyecanlanırken, kimi öğretmenler ise bu sınavın kendileri için son sınav olduğunu söyledi. Öğretmenler 150 dakika boyunca sıralarda ter döktü.

İlköğretimde öğretmenlik yaptığını belirten Bahattin Canbay, “Yaklaşık 30 yıllık bir öğretmenliğim var. Sınava hazırlandık, inşallah sağ salim çıkıp başarılı olacağız. Bu sınav bizim son sınavımız daha tecrübe ettik. Son sınav olmasından dolayı da heyecanlıyız. Belki de bizim sınavını yaptığımız öğretmenler şuan da bizi sınav edecekler” dedi.

Test çözdüğünü onun dışında fazla çalışmadığını belirten Mine Baysal, “Konular çok yoğundu kısa süre içerisinde çok konuyu çalışmak bana zor geldi. Kendi bilgilerim ve tecrübelerim doğrultusunda yapmaya çalışacağım fakat sorular sadece bilgiye dayanıyor. Çok güzel fakat çok sıkıştırılmış bir program oldu benim için. Çok başarılı olabilir miyim bilmiyorum ama yüzde 70’i yakalarsam ne ala. Dünden itibaren heyecanlıyım sanki üniversite sınavına girecekmişim gibi bir heyecan var. Umarım herkes için hayırlı olur. Çocukların yaşadığı heyecanı yaşadığımı hissediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun mesleki tecrübe olarak kaç yıl geçirmiş olursanız olun aynı duyguları yaşamak gerçekten ilginç ben yeni bir tecrübe diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.