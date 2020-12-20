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Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ’da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.
ELAZIĞ 20.12.2020, 10:19
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Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ’da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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