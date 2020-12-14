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Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.
ELAZIĞ 14.12.2020, 09:44
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette ve hamleli esmesi tahmin edilmektedir"denildi.Öteyandan hafta sonundan itibaren etkisini sürdüren yağışları Çarşamba gününe kadar bölge genelinde devam edeceği kaydedildi.
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|23
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