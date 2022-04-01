‘Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ’ Projesi devam ediyor

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ Projesi eğitimleri devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ Projesi çerçevesinde bir haftada merkezde bulunan 8 Kur’an kursu ile 11 anaokulunda toplamda bin 48 kursiyer, öğrenci ve öğretmene KADES, SİBERAY, HAYDİ, 112 acil çağrı hattı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, trafik kuralları, kişisel ve genel güvenlik konularında, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak tanıtıcı broşürler dağıtıldı.