"Bilgisayar programcısı bütün yazılım dillerini bilmeli"

Bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, teknoloji çağında bilgisayar programcılığının önemli bir yerinin olduğunu belirterek programcının bütün yazılım dillerini bilmesini ve bunu da gerektiği yerlerde kullanması gerektiğini söyledi.

Önemli çalışmalara imza atan bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, teknoloji çağının yeni bir dönemece girdiğini ve bilgisayar programcılığının da bu dönemeçte önemli bir yerinin olduğunu kaydetti. Günümüzün gözde mesleği haline gelen bilgisayar programcılığına özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Keleş, her meslekte olduğu gibi bilgisayar programcılığında da deneyimin önemli olduğunu vurguladı. Mesleğin kazanç olarak önemli bir getirisinin olduğunu ifade eden Keleş, bu alana yeni yönelen kişilerin düzenli çalışma ile mesleğin gerekliliklerini bulundurmaları gerektiğini söyledi. Programcıların kod yazarken hakim oldukları yazılım dilini kullanmayı seçtiklerini kaydeden Keleş, “Ama bir programcı bütün yazılım dillerini bilmeli ve gerektiği yerlerde uygulamalıdır. Farklı dilleri etkin bir şekilde kullanırsak başarıya ulaşabiliriz. İlk zamanlarda çok fazla program dile yoktu, bu sonradan artmaya başladı. Yazılımcının her çıkan program diline hakim olması gerekmektedir. Genç ve dinamik nesil bu alana yönelmeye başladı. Eskiyle şimdiki nesil arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşmaya başladı. Bunun mesleğin yeni bir ivme kazanması noktasında önemli” dedi.