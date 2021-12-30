Belde belediyesi, bölgedeki öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesi ile Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında bölgedeki okullara kitap desteği sunuluyor.

Yazıkonak Belde Belediyesi ile Yeşil yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğinin organize ettiği kitap kampanyası etkinliği Diyarbakır’ın Kulp ilçesine de ulaştı. Kulp ilçesine makam aracı ile kitap götüren Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı öğrencileri okumaya teşvik etmek için bir okuma seferberliği başlattıklarını söyledi.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kampanyadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Yazıkonak Belediyesinin yapmış olduğu bu kampanyanın öğrenciler için önemli olduğunu kaydetti.

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar Alacakaya ilçesine de ulaştırıldı. Kitapların ulaştırılması için makam aracını tahsis eden Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı gençlerin geleceğine ve gönüllerine dokunmanın kendileri için mutluluk olduğunu söyledi. Çadırcı, “En iyi yatırım eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Öğrencileri okumaya teşvik etmek için düzenlenen bu okuma seferberliğinde güzel dönütler almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.