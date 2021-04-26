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Bebeklerde çoklu gıda ve süt alerjilerine dikkat

Çocuklardaki alerjinin bebeklikten egzama olarak başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, bebeklerde çoklu gıda alerjileri ve süt alerjilerinin olabildiğine dikkat çekti.

ELAZIĞ 26.04.2021, 09:49
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Bebeklerde çoklu gıda ve süt alerjilerine dikkat

Çocuklardaki alerjinin bebeklikten egzama olarak başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, bebeklerde çoklu gıda alerjileri ve süt alerjilerinin olabildiğine dikkat çekti.

Elazığ Mediline Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, çocuklarda alerji hastalığı hakkında bilgi verdi.

Alerjinin vücuda giren veya temas eden maddelere karşı oluşan aşırı tepki olduğunu anımsatan Dr. Yusuf Deniz," Alerji bebeklikten itibaren başlıyor. Özellikle bebeklerde egzama olarak başlayıp çocukluk çağında da alerjiler devam eder. Alerjik rahatsızlıklar ve özellikle alerji testlerini, alerjik rahatsızlığı olan çocuklarda yapıyoruz. Bu rahatsızlıklardan özellikle anaflaksi, astım, yoğun ürtiker ve egzamaları olan çocuklarda alerji testleri yapıyoruz"dedi.

Bebeklik döneminde de çoklu gıda alerjileri ve süt alerjilerinin de olabildiğini aktaran Dr. Deniz, bu durumlarda da alerji testi yaparak ona göre hareket ettiklerini aktardı.

Elazığ başta olmak üzere Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis gibi bir çok ilden hastaların geldiğini anımsatan Deniz, belirtiler durumunda alerji testinin bebeğin sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.
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