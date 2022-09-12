Başkan Yıldırım: “6’lı masanın şu anda çıkaracağı bir adayı bile yok”

Şu anda 6’lı masanın tek derdinin Recep Tayyip Erdoğan’ı makamından indirmek olduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Başka hiçbir dertleri yok. Ülke için de söyleyecekleri hiçbir sözleri ve projeleri yok. Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartmakta acziyet içerisindeler. Sözüm ona ’şimdi erkendir, zamanı gelince çıkaracağız.’ Hayır, O 6’lı masanın şu anda çıkaracağı bir adayı bile yok” dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı teşkilat içi eğitim toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile partililer katıldı.

2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, seçime kadar durmadan çalışacaklarını, kapı kapı gezerek AK Parti hizmetlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetini anlatacaklarını vurguladı.

6’lı masaya değinen Başkan Yıldırım, "Şu anda 6’lı artı bir 7 artı bir 8 daha ne kadar varsa üzerine koyun bunların tek bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan’ı makamından indirmek. Başka hiçbir dertleri yok. Ülke için de söyleyecekleri hiçbir sözleri ve projeleri yok. Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartmakta acziyet içerisindeler. Sözüm ona ’şimdi erkendir, zamanı gelince çıkaracağız.’ Hayır, O 6’lı masanın şu anda çıkaracağı bir aday yok. Hiç fark etmez, isterlerse 6’sı birden aday olsun. Biz gerçekten AK Parti ailesi olarak ana kademe, merkez ilçe, gençlik kolları ve kadın kollarıyla beraber çok büyük bir aileyiz. Çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İl teşkilatı olarak 3. yılımızdayız. Rabbim nasip ederse bu kadrolarla uzun yıllar hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı. Partiye katılanlar arasında Eski Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İlyas Keskin de yer aldı.